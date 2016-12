Sky Action 13:20 bis 14:55 Thriller The Call - Leg nicht auf! USA 2013 Nach einer Vorlage von Richard D'Ovidio, Nicole D'Ovidio, Jon Bokenkamp 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem Notruf-Telefonistin Jordan (Halle Berry) durch einen dummen Fehler den Tod eines Mädchens verschuldet, schmeißt sie ihren Job hin und arbeitet nur noch als Ausbilderin für neue Kollegen. Doch als der Notruf der 16-jährigen Casey (Abigail Breslin) eintrifft, wird ihre Erfahrung dringend gebraucht: Ein Psychopath verschleppt das Mädchen gerade im Kofferraum seines Wagens. Eine fieberhafte Fahndung beginnt, die Jordan bald an ihre psychischen Grenzen bringt - und in höchste Lebensgefahr. - "Final Call" meets "Das Schweigen der Lämmer": nervenzerrende Spannung vom "Transsiberian"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Halle Berry (Jordan Turner) Abigail Breslin (Casey Welson) Morris Chestnut (Paul Phillips) Michael Eklund (Michael Foster) Michael Imperioli (Alan Denado) David Otunga (Jake Devans) Justina Machado (Rachel) Originaltitel: The Call Regie: Brad Anderson Drehbuch: Richard D'Ovidio Kamera: Thomas Yatsko Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16