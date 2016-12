Stella (Bette Middler) jobbt als Kellnerin in einer Kleinstadtkneipe. Eines Tages lernt sie den Akademiker Stephen kennen und wird von ihm schwanger. Er bietet ihr die Ehe an, doch sie lehnt ein bürgerliches Leben ab und zieht ihre Tochter alleine auf. Als die Kleine ins Teenageralter kommt, reift in Stella der Entschluss, dass es ihre Tochter einmal besser haben soll als sie. - Tränenreiches Remake des Melodrams "Stella Dallas" von 1937. In Google-Kalender eintragen