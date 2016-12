MGM 20:15 bis 22:05 Actionfilm Into the Blue USA 2005 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die passionierten Taucher Jared (Paul Walker) und Sam (Jessica Alba) stoßen unter Wasser auf ein altes Schiffswrack. Bevor sie aber die Schätze des versunkenen Kutters bergen können, müssen sie die kolumbianische Drogenmafia abschütteln. Denn die interessiert sich für ein gestrandetes Flugzeug, das voll beladen mit Kokain ebenfalls auf dem Meeresgrund schlummert. - Actionreiches und bildgewaltiges Unterwasser-Spektakel vom "Blue Crush"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Walker (Jared) Jessica Alba (Sam) Scott Caan (Bryce) Ashley Scott (Amanda) Josh Brolin (Bates) James Frain (Reyes) Tyson Beckford (Primo) Originaltitel: Into the Blue Regie: John Stockwell Drehbuch: Matt Johnson Kamera: Shane Hurlbut Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 12

