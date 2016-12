MGM 17:05 bis 18:35 Actionfilm Der Bulldozer USA 1979 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Karate-Champion Matt Logan (Chuck Norris) unterstützt die Polizei erfolgreich im Kampf gegen einen Rauschgiftring. Aber die Gangster üben Vergeltung und ermorden seinen Stiefsohn. Matt beginnt einen gnadenlosen Rachefeldzug. - Kampfsport-Ass Chuck Norris als beinharter Knochenbrecher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Matt Logan) Jennifer O'Neill (Det. Amanda Rust) Ron O'Neal (Dan Rollins) Clu Gulager (Lt. Sam Dunne) James Whitmore Jr. (Moskowitz) Eric Laneuville (Charlie Logan) Bill Wallace (Jerry Sparks) Originaltitel: A Force of One Regie: Paul Aaron Drehbuch: Ernest Tidyman Kamera: Roger Sherman Jr. Musik: Dick Halligan Altersempfehlung: ab 18