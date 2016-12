MGM 08:25 bis 10:15 Drama Engel und Narren GB 1991 Nach einem Roman von E.M. Forster Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1905: Die wohlhabende Witwe Lilia Herriton (Helen Mirren) verliebt sich während einer Italienreise in den weit jüngeren Zahnarztsohn Gino (Giovanni Guidelli). Noch bevor ihre pikierten Angehörigen einschreiten können, ist Lilia verheiratet. Sie stirbt bei der Geburt ihres Sohnes. Als es ans Erbe geht, beschließt die Verwandtschaft, den "Bastardnachkömmling" stillschweigend zu übergehen. - Gediegene Romanverfilmung nach E.M. Forster ("Zimmer mit Aussicht"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Lilia Herriton) Helena Bonham Carter (Caroline) Judy Davis (Harriet) Rupert Graves (Philip Herriton) Giovanni Guidelli (Gino Carella) Barbara Jefford (Frau Herriton) Thomas Wheatley (Herr Kingcroft) Originaltitel: Where Angels Fear to Tread Regie: Charles Sturridge Drehbuch: Tim Sullivan, Derek Granger, Charles Sturridge Kamera: Michael Coulter Musik: Rachel Portman Altersempfehlung: ab 12