Sky Comedy 11:15 bis 13:10 Komödie Superbad USA 2007 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken In Sachen Sex müssen sich Seth, Evan und Fogell (Jonah Hill, Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse) in Selbstbeherrschung üben. Denn die Loser haben keinen Schlag bei den Ladys. Als sie kurz vor ihrem Highschool-Abschluss zu einer Party geladen werden, können sie ihr Glück kaum fassen. Doch statt der ersehnten Entjungferung folgt eine unvergessliche Nacht voller Peinlichkeiten. - Hitkomödie über die Risiken und Nebenwirkungen der Pubertät, produziert vom Macher von "Beim ersten Mal". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonah Hill (Seth) Michael Cera (Evan) Seth Rogen (Michaels) Emma Stone (Jules) Christopher Mintz-Plasse (Fogell) Bill Hader (Slater) Martha MacIsaac (Becca) Originaltitel: Superbad Regie: Greg Mottola Drehbuch: Seth Rogen, Evan Goldberg Kamera: Russ T. Alsobrook Musik: Lyle Workman Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:01

Seit 282 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:30

Seit 157 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:45

Seit 102 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 10:15 bis 12:00

Seit 87 Min.