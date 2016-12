Motorvision.TV 20:50 bis 21:45 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series New Hampshire 301, New Hampshire Motor Speedway Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die NASCAR Sprint Cup Series ist zu Gast in Neu England an der Ostküste der USA auf der Magic Mile von New Hampshire. Die ist in Wirklichkeit 1,058 Meilen lang, weswegen auf 301 Runden auch 318,5 Meilen zurückgelegt werden. Der Kurs kleine Kurs in Loudon hat ein variables Banking von bis zu 7 Grad in den Kurven und wird mit dem neuen Low Downforce Paket der NASCAR anspruchsvoll zu fahren sein. Kurt Busch, Jimmie Johnson, Ryan Newman und Tony Stewart führen mit je drei Siegen die Statistik der Gewinner in New Hampshire an. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series

