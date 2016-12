Motorvision.TV 14:25 bis 14:55 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Allrad-Transporter D 2016 Stereo 16:9 Merken Jeder, der schon mal einen Umzug gemacht hat, liebt und schätzt praktische Kleintransporter. Sie warten mit einer hohen Nutzlast und extrem viel Stauraum auf. So wie der neue Crafter von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Der große Bruder vom T6 wird erstmals auf eigene Beine gestellt und läuft nun nicht mehr mit dem Mercedes Sprinter von einem Band. Motorvision TV sieht sich beide Bestseller im Kleintransporter-Segment genauer an und testet, wer bekommt mehr rein und wird Liebling von Blumenhändlern, Bauarbeitern und Co? Allrad-Transporter bei 4x4 - das Allrad Magazin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin