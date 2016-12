Heimatkanal 22:20 bis 23:35 Heimatfilm Da lacht Tirol D 1967 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Den imposnaten Berg Wilder Kaiser hat bisher noch niemand bezwungen. Ein Tages will es das junge Bergsteigerpaar Margit und Wolf versuchen. Da die beiden einheimischen Profikletterer Franz und Toni dieses Vorhaben kurz zuvor erfolglos abgebrochen haben, droht dem Tiroler Fremdenverkehrsort eine Blamage... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hansjörg Hochfilzer (Toni Holleis) Beppo Brem (Hias Holleis) Sepp Rist (Much) Helga Bruncak (Margit Sollerer) François Reckinger (Herr Reckinger) Rudi Lindner (Wolf Prätorius) Toni Haggemüller (Nickele) Originaltitel: Da lacht Tirol Regie: Lothar Brandler Drehbuch: Lothar Brandler Kamera: Lothar Brandler Musik: Peter Weiner Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 347 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 157 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 87 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 77 Min.