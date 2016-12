Heimatkanal 08:05 bis 09:50 Tanz Der Komödienstadel - St. Pauli in St. Peter D 1977 Stereo Merken Das Fischereianwesen der Familie Pointner in St. Peter in Oberbayern wird nach dem Tode der Eltern vom Sohn Christian übernommen. Dieser war seit 15 Jahren nicht mehr zu Hause, da er mit der Handelsmarine alle sieben Weltmeere befahren hat. Jetzt glaubt er, es sei an der Zeit, als Fischermeister eine Familie zu gründen. Als er zuletzt in Hamburg an Land ging, hat er auf eine Heiratsanzeige geschrieben und erwartet nun die Unbekannte. Diese entpuppt sich als derbe Pflanze aus St. Pauli - und der Umworbene verleugnet sich entsetzt und gibt sich als sein Fischerknecht Bonifaz aus. Doch der ist nicht begeistert und verkuppelt die kesse Hamburgerin mit dem jodelnden Saison-Gockl Wastl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bernd Helfrich (Christian Pointner, Fischermeister) Maxl Graf (Bonifaz, Fischerknecht) Erni Singerl (Monika, Wirtschafterin) Oskar Eckmüller (Peter Schwojer, Wirt "Zum Hecht") Inez Günther (Eva, seine Tochter) Marianne Lindner (Notburga, Wirtin "Zur Seerose") Ingrid Burmester (Martha Petersen) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Olf Fischer Drehbuch: Maximilian Vitus