Sky 1 23:40 bis 00:30 Serien Wentworth Der verlorene Vater AUS 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Bea (Danielle Cormack) gerät wieder zwischen die Fronten der rivalisierenden Knast-Anführerinnen: Nachdem sie von Jacs (Kris McQuade) provoziert wurde, geht Franky (Nicole da Silva) helfend dazwischen. Doch kurze Zeit später hilft Jacs Bea aus der Patsche - und prompt steht Bea in Jacs Schuld, was diese sofort ausnutzt.- Düster-beklemmendes Knastdrama um eine junge Frau, die sich im brutalen Alltag des Strafvollzugs behaupten muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Cormack (Bea Smith) Kate Atkinson (Vera Bennett) Celia Ireland (Liz Birdsworth) Shareena Clanton (Doreen Anderson) Robbie Magasiva (Will Jackson) Kris McQuade (Jacs Holt) Nicole Da Silva (Franky Doyle) Originaltitel: Wentworth Regie: Catherine Millar Drehbuch: Lara Radulovich, David Hannam, Reg Watson, Pete McTighe Musik: Richard Pleasance Altersempfehlung: ab 16

