Sky Atlantic HD 01:00 bis 03:05 Krimi Gotti USA, CDN 1996 Nach einer Vorlage von Jerry Capeci und Gene Mustain Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1992 blickt der legendäre New Yorker Mafia-Boss John Gotti (Armand Assante) auf sein Leben zurück: von seinem blutigen Aufstieg an die Spitze des mächtigen Gambino-Clans, über den scheinbar aussichtslosen Kampf des FBI, den "Teflon-Don" zur Strecke zu bringen, bis hin zu Gottis Verurteilung im Jahre 1992. - Das preisgekrönte, starbesetzte Biopic über den berüchtigten Medienstar und Mafia-Boss John Gotti. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Armand Assante (John Gotti) William Forsythe (Sammy Gravano) Anthony Quinn (Neil Dellacroce) Richard C. Sarafian (Paul Castellano) Frank Vincent (Robert DiBernardo) Scott Cohen (Gene Gotti) Dominic Chianese (Joe Armone) Originaltitel: Gotti Regie: Robert Harmon Drehbuch: Steven Shagan Kamera: Alar Kivilo Musik: Mark Isham

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 348 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 163 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 108 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 78 Min.