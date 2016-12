RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie CSI: NY Carpe Diem USA, CDN 2013 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 17: Die Polizisten Kevin Hopkins und Trey Jensen sind auf der Jagd nach zwei Verdächtigen, die einen Juwelier überfallen haben. Als Hopkins um die Ecke biegt, wird auf ihn geschossen. Im Affekt zückt der Polizist seine Waffe und gibt einen Schuss auf den mutmaßlichen Scharfschützen, einen jungen Farbigen namens Timothy Brown, ab, der augenblicklich tot ist. Hopkins meldet den Vorfall der NYPD, doch da Mac Taylor und seine Kollegen keine Schmauchspuren an Timothys Händen feststellen können, zweifeln sie an Hopkins Version des Vorfalls. Zudem fehlt von der Waffe, aus der auf Hopkins geschossen wurde, jede Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Sela Ward (Jo Danville) A.J. Buckley (Adam Ross) Originaltitel: CSI: NY Regie: Allison Liddi-Brown Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: John Newby Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12

