RTL Crime 17:20 bis 18:05 Krimiserie CSI: Vegas Löwenopfer CDN, USA 2014 Stereo 16:9 Merken 14. Staffel, Folge 22: In der Nähe der Kleinstadt Ellis Springs wird Roger Mathers aus Texas erschossen aufgefunden. Vor 25 Jahren waren er und seine zwei Freunde Scotty und Tyson dem Verbrecherpärchen Paul und Ben O'Malley in die Quere gekommen, die bei einem Einbruch bei dem örtlichen Mafiapaten Michael Scarno eine Menge Bargeld und Wertsachen erbeutet hatten. Ben O'Malley wurde bei der Aktion angeschossen und war kurz darauf seinen Verletzungen erlegen. Roger und Tyson hatten dem Sheriff damals erzählt, Scotty sei von Paul mitgenommen worden, um die Beute zu vergraben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Elisabeth Shue (Julie Finlay) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Alec Smight Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Andrew Dettmann Kamera: Barrie Wise Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12