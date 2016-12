RTL Crime 08:05 bis 08:55 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Ohne Ausweg Ohne Ausweg USA 1995-2005 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 24: Ein Quadfahrer findet eines Morgens unter einer Brücke in New Jersey eine tote Frau. Sie kann als die 21-jährige Rachel Siani identifiziert werden, die nachts als Tänzerin arbeitet, um sich ihr Studium zu finanzieren. Die Polizei stellt sich nun die Frage, ob die junge Frau gesprungen ist oder von der Brücke gestoßen wurde. Die Ermittler entdecken Blutspuren und Videoaufnahmen, die einen Pickup zeigen, auf dessen Ladefläche eine Person zu sehen ist. Doch wer hat den Wagen gefahren? Und auch ein Motiv scheint zunächst schwierig zu finden zu sein. Darrell North, der Chef einer Immobilienfirma in Texas, wird von seinem Sohn tot in seinem Büro aufgefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12