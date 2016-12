Discovery Channel 02:10 bis 02:55 Dokumentation Strip the Cosmos - Im Innersten des Universums Der Mars - Geheimnisse des Roten Planeten GB 2014 Stereo 16:9 Merken Zu keinem Planeten sind bisweilen mehr Forschungsflüge unternommen worden als zum Roten Planeten. Obwohl der Mars buchstäblich unser kosmischer Nachbar ist, gibt er bis heute der Wissenschaft und Raumfahrt zahlreiche Rätsel auf. Wann wird es dem Menschen endlich gelingen, selbst einen Fuß auf die Marsoberfläche zu setzen? Die N24-Doku begibt sich auf eine spannende Expedition in eine fremde Welt, die in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht unsere zweite Heimat werden könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Loren (Narrator) Originaltitel: Strip the Cosmos Regie: Glenn Swift Musik: Alasdair Reid

