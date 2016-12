Discovery Channel 22:30 bis 22:55 Dokumentation On Tape - Katastrophen hautnah GB 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Vierzigtonner ist am Fuße der Appalachen beim Überqueren eines Bahnübergangs hängengeblieben. Der Fahrer versucht zurückzusetzen, doch die Reifen drehen durch. Zeitgleich nähert sich auf der historischen Bahnstrecke der Kings-Mountain-Eisenbahn ein Güterzug. Der Lokführer sieht den Lkw und leitet eine Vollbremsung ein, doch ein Zug mit schweren Waggons und einer Geschwindigkeit von 80 km/h stoppt mitunter erst nach zweieinhalb Kilometern. Es kommt zum Crash, und zufällig anwesende Augenzeugen filmen den Zusammenstoß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chaos Caught on Camera

