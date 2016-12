Discovery Channel 17:10 bis 17:55 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Das Runde wird zum Eckigen USA 2012 Stereo 16:9 Merken Das Rad neu zu erfinden ist keine leichte Aufgabe - vor allem, wenn es nicht rund sein darf! Deshalb müssen Adam und Jamie in dieser Episode besonders kreativ zu Werke gehen. Angeregt wurden die "Mythbusters" zu ihren jüngsten Experimenten von einer lebhaften Diskussion im Internet. Die Schlüsselfrage lautete: Kann man auf eckigen Rädern, bei entsprechender Geschwindigkeit, genauso gut fahren wie auf runden? Und wie es sich für erfahrene "Wissensjäger" gehört, überprüfen Adam und Jamie diese These standesgemäß an einem zwei Tonnen schweren Truck mit Allradantrieb. Kari, Grant und Tori widmen sich in der Zwischenzeit einem Mythos aus dem Film "Date In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters Regie: Steve Christiansen, Lauren Gray Williams Drehbuch: Jessica Mallett Musik: Neil Sutherland