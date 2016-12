Sky Sport 2 11:00 bis 12:00 Motorsport Motorsport: GP2 Series Rennen 2 in Budapest 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Silverstone wurde aus Spitzenreiter Raffaele Marciello ein Ex-Spitzenreiter. Der Russian-Time-Pilot holte nur sechs Punkte in den beiden Rennen und plumpste auf Platz vier (72 Punkte). Vor ihm liegen Oliver Rowland (MP Motorsport/79), Antonio Giovinazzi (PREMA Racing/78) und Pierre Gasly (PREMA Racing/74). Die Veranstaltungen der GP2-Serie sehen Sie vom ersten Event in Spanien (14. Mai) bis zum Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten (27. November) live und in HD auf Sky! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:01

Seit 283 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:30

Seit 158 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:45

Seit 103 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 10:15 bis 12:00

Seit 88 Min.