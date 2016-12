Sky Sport 1 22:15 bis 23:15 Tennis Tennis: Wimbledon Angelique Kerber (D) - Laura Robson (GB), 1. Runde GB 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sie sei "mental und körperlich bereit" für Wimbledon, erklärte Angelique Kerber zwei Tage vor Turnierbeginn. Und man merkte der 28-Jährigen ihre Vorfreude deutlich an. "Ich liebe es, auf Rasen zu spielen, und Wimbledon ist eines meiner absoluten Lieblingsturniere", verriet Kerber. Die Enttäuschung der Erstrundenniederlage in Paris ist verarbeitet. In Wimbledon will Kerber wieder richtig angreifen. Als Siegerin der Australian Open und Nummer vier der Setzliste zählt sie automatisch zu den Top-Favoriten. Zum Auftakt trifft sie auf die Britin Laura Robson. Gegen die Lokalmatadorin unterlag sie vor fünf Jahren in der ersten Runde. Das ist für sie jedoch kein Thema mehr. "Das l. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 348 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 158 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 88 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 78 Min.