Junior 17:40 bis 17:55 Trickserie Vipo entdeckt die Welt Die Raben vom London Tower ISR 2008 Stereo 16:9 Teestunde im Buckingham Palast in London, doch es gibt keinen Tee mehr! Wie der Detektiv Sherlock Holmes begibt sich Vipo mit seinem Team auf die Suche nach dem Täter. Haben die Raben vom London Tower etwas mit der mysteriösen Geschichte zu tun? Originaltitel: VIPO - Adventures of the Flying Dog Musik: Nir Gedasi, Niv Golan