Bibi und Tina Folge: 35 Trubel in der Wolfsschlucht D 2010 Stereo 16:9 Bibi und Tina planen für die Ferienkinder eine Gruselshow mit Pferden in der Wolfsschlucht. Einer alten Legende nach hatte dort der Räuber Reuben von Rabenhorst seinen Zufluchtsort. Bei ihren Proben in der Schlucht kommen sie den Gaunern Rudi und Fred in die Quere, die über einen geheimen Tunnel, der in der Schlucht endet, ins Schloss einbrechen wollen, um die gräfliche Hufeisensammlung zu stehlen. Rudi macht sich die alte Legende zu nutze und vertreibt Bibi, Tina und Alex als Räuber Rabenhorst verkleidet. Aber die drei kommen ihm auf die Schliche. Sie verhindern, dass die Diebe ins Schloss einbrechen und lassen die Gruselshow mit den beiden Originaltitel: Bibi und Tina Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: THiLO Altersempfehlung: ab 6