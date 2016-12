Junior 11:25 bis 11:50 Trickserie Flipper & Lopaka Die Höllenmaschine GB, AUS 1998 Stereo Merken Angeblich sollen unter Tabu in einem riesigen Höhlenlabyrinth große feuerspeiende Maschinen für die Verteidigung der Insel gebaut worden sein. So steht es jedenfalls in einem schlauen Buch der Frau Professor. Sie begibt sich auf die Suche nach den "Titanen von Tabu"! Ein wenig verspätet feiert Prinz Flipper seine Inthronisation mit einem Ball in Quetzo. Dexter fordert Flipper zu einem Duell heraus. Als Spike und seine Freunde die Höhlen inspizieren, finden sie tatsächlich eines der mechanischen Ungeheuer aus grauer Vorzeit. Lopaka beschließt, es zu einer Obstpflückmaschine umzubauen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flipper & Lopaka Regie: Yoram Gross Drehbuch: Ray Harding, Michael Maurer, Paul Lacy, David Witt, John Palmer, Athol Henry Musik: Guy Gross

