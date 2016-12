Junior 08:25 bis 08:45 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Speziallieferung USA, CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 101A Chuck möchte seinem Vater helfen und hat sich in den Kopf gesetzt, alleine eine Ladung Stahlträger vom Lagerplatz bis zur Raststätte zu transportieren. Dabei hört er zunächst nicht auf die guten Ratschläge seiner Freunde Boomer und Ralfi. 101B Elmar, ein alter Omnibus, ist zu Besuch. Er erklärt den Kindern, dass man nicht zu viel herumhängen sollte, damit man nicht so alt und klapprig wird, wie er es ist. Also beschließt Chuck, hart zu trainieren, anstatt Polizei- und Fluchtauto zu spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6