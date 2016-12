History 13:55 bis 14:45 Dokumentation American Restoration Zurück im Rennen USA 2015 Stereo 16:9 Merken Dale ist verwirrt, als ein potenzieller Kunde ihm eine Kiste mit scheinbar wahllos zusammengestellten Motorradteilen bringt. Die Verwirrung schlägt jedoch in Freude um, als er darin den Motor einer superseltenen Harley Davidson WLD von 1940 findet. Unterdessen kann sich Steve künstlerisch betätigen, als einer seiner besten Kunden, ein Cadillac-Fan, ihn bittet, einen 1959er Cadillac mit Heckflosse in ein Sofa für seine Männerbude zu verwandeln. Außerdem restaurieren Bodie und sein Team einen Ford Galaxie von 1963, um ihn wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rick Dale Originaltitel: American Restoration Altersempfehlung: ab 12