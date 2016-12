History 10:55 bis 11:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Das geheime Reich USA 2015 Stereo 16:9 Merken Prä-Astronautiker glauben, dass die überzeugendsten Beweise für außerirdische Besuche in China zu finden sind, dem Geburtsort der frühesten und einflussreichsten Zivilisationen. Hier wurden Schießpulver, Papier, der Kompass und zahllose andere Dinge erfunden. Historisch gesehen hat China schon lange eine Politik der Abschottung betrieben, die Menschen und Informationen davon abhalten, ins Land zu kommen oder es zu verlassen. Obwohl China schon lange isolationistisch ist, gibt es angeblich neue Beweise dafür, dass Aliens in grauer Vorzeit unter uns weilten und das vielleicht bis heute tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens

