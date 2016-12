History 08:30 bis 09:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Willkommen in Timtown USA 2014 Stereo 16:9 Merken In New England lernen die Jungs tief in den Wäldern von Maine Art kennen, der hier ganz zurückgezogen lebt und eine unglaubliche Sammlung hat. Zu Arts Besitz gehört eine 175 Jahre alte Wagenfabrik, die bis oben hin voll mit Sammlerstücken ist. Dann kommen Mike und Frank zu einem altmodischen Gemischtwarenladen, dessen Besitzer Tim ihnen seine Waren zeigt. Der größte Teil seiner riesigen Sammlung befindet sich in Timtown, einem Ein-Mann-Dorf mit 42 Gebäuden. Hier finden die Sammler eine große Auswahl an coolen Dingen und jedes Spielzeug, das sich ein Mann nur wünschen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12