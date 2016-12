13th Street 22:50 bis 23:45 Krimiserie Law & Order: UK Brandopfer GB, USA 2011 Stereo 16:9 Merken Ian Parnell, ein dreizehnjähriger Junge mit einer Behinderung, kommt bei einem Brand ums Leben. Es stellt sich heraus, dass es sich um Brandstiftung handelt, da Brandbeschleuniger in dem Gebäude gefunden werden. Die Ermittler vermuten zuerst, dass der Kioskbesitzer, dessen Laden sich im selben Haus befindet, das Feuer gelegt hatte, um die Versicherung zu kassieren. Doch der hat gar keine Versicherung. Da auch alle anderen Verdächtigen ein Alibi angeben können, stehen die Detectives wieder am Anfang ihrer Ermittlungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Jamie Bamber (Matt Devlin) Harriet Walter (Natalie Chandler) Ben Daniels (James Steel) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Bill Paterson (George Castle) Thomas Aldridge (Reece) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Julian Holmes Drehbuch: Debbie O'Malley Kamera: David Luther Musik: Andy Price

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 348 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 158 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 88 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 78 Min.