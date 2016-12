13th Street 21:05 bis 21:55 Krimiserie Law & Order: UK Treu bis in den Tod GB, USA 2011 Stereo 16:9 Merken Eine bekannte Richterin wird in ihrem Auto erschossen. Zunächst gehen Brooks (Bradley Walsh) und Devlin (Jamie Bamber) davon aus, dass sie einem schief gelaufenen Raubüberfall zum Opfer fiel. Allerdings stellt sich bald heraus, dass ein Auftragskiller hinter der Tat steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Jamie Bamber (Matt Devlin) Harriet Walter (Natalie Chandler) Ben Daniels (James Steel) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Bill Paterson (George Castle) John McArdle (Dan Callaghan) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Robert Del Maestro Drehbuch: Catherine Tregenna Kamera: David Luther Musik: Andy Price

