National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:55 Dokumentation Savage Kingdom Löwinnen des Nordens GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Löwe gilt als König der Tiere. Doch in der afrikanischen Wildnis muss auch er sich erst einmal durchsetzen. Sein Stand hängt stark von dem jeweiligen Rudel ab, in das er hineingeboren wird. Während die Löwen im Sumpfgebiet die unangefochtenen Herrscher sind, haben ihre Artgenossen in den Bergen und Wäldern wesentlich härter um die Vormachtstellung zu kämpfen. Um ihr Territorium zu halten, mühen sich die Löwen von morgens bis abends ab. Ist das Rudel zu groß, werden Jungtiere verstoßen und müssen ihre eigene Gemeinschaft bilden. Gelingt das nicht, droht ihnen Hunger und im schlimmsten Fall der Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Savage Kingdom

