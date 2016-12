National Geographic Wildlife 11:10 bis 12:00 Dokusoap Der Hundeflüsterer Astronaut Dogs and Mongo USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Trennungsängste können nicht nur für Menschen schlimm sein. Diese Erfahrung machen Danny Richards und seine Frau Andy mit ihrem Hund Mongo. Der Pit Bull-Mischling dreht völlig durch, wenn seine Besitzer das Haus verlassen. Nachdem Danny ihm zu seinem Schutz einen überdachten Zwinger gebaut hatte, brach das Tier durchs Dach und blieb anschließend zwischen der Drahtwand und der daneben liegenden Mauer stecken. Da Danny und Andy nicht zu Hause waren, war Mongo 30 Stunden lang allein und eingeklemmt. Als die beiden zurückkehrten, fanden sie ihren Hund in einem erbarmungswürdigen Zustand vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:01

Seit 282 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:30

Seit 157 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:45

Seit 102 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 10:15 bis 12:00

Seit 87 Min.