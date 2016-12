3sat 05:20 bis 05:50 Show kabarett.com/Harry & Jakob D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Philipp Scharri, Performance Poet, Poetry Slammer, Kabarettist und Autor, präsentiert in seiner unnachahmlichen Art: Harry und Jakob. Goethe trifft Schiller. Hirsch trifft Jäger. Comedy trifft Poesie. Improvisation trifft Irritation. Harry Kienzler und Jakob Nacken liefern sich einen verbalen Schlagabtausch ohne Rücksicht auf Verluste. Es bleiben kaum Lücken zwischen den Wörtern. Und wenn, dann sind sie randvoll mit Zwischentönen. Mal männlich, mal mimosenhaft und manchmal musikalisch. Die beiden Wortvirtuosen wirbeln verbales Wirrwarr auf, verquirlen die Welt mit ihren Vorstellungen und erfüllen spontan Wünsche des Publikums. Und auch wenn sie sich auf dem Weg ganz nach oben schon beim Anlaufnehmen verlaufen, ganz tief in ihrem Innern sind Harry und Jakob echte Siegertypen. Ehrlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philipp Scharrenberg Originaltitel: kabarett.com

