ARTE 05:25 bis 05:55 Magazin Square Idee Was wir morgen essen werden! F, D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wer will sich das Festtagsmenü von Gedanken an Tierschutz vermiesen lassen? Gerade zum Weihnachtsfest denken wir so selten wie nie daran, wie die Bestandteile des Festtagbratens entstanden sind. Doch warum nicht einfach diese Gewohnheit ändern? Denn immerhin vollzieht sich aktuell ein struktureller Wandel der Ernährung.So hat der junge Forscher Raphaël Haumont an der Universität Orsay mit dem Sternekoch Thierry Marx innovatives Essvergnügen basierend auf wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten entwickelt. Die Wissenschaft macht vieles wie eine Mayonnaise ohne Ei möglich. Ist das aber auch gut für die Gesundheit? Oder ein Mini-Garten für die Molekularküche: ein Mittel Müll und Abfall zu minimieren oder sich angemessen zu ernähren. Mit all den Wellen und Moden der neuen und wiederentdeckten Arten der Ernährung - Vegetarier, Veganer, Rohköstler sind keine Erfindungen des 21. Jahrhunderts - stellen sich stets auch gesellschaftliche Fragen. Das ist die These des Gastrosophen Harald Lemke. Für ihn ist gutes Essen immer verbunden mit einer Ethik der Ernährung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Square Idee

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 519 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 249 Min. Auto Mobil

Magazin

VOX 04:45 bis 05:45

Seit 54 Min. Schneefrei

Familienfilm

ProSieben 04:50 bis 06:15

Seit 49 Min.