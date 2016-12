RTL Crime 05:30 bis 05:45 Dokumentation Serial Killers Der Co-Ed-Killer: Edmund Emil Kemper D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 27: Edmunds erstes Opfer war seine Großmutter. Als sie den Jungen für das Töten von Tieren mit Hausarrest bestrafen wollte, erschoss er sie und darauf auch seinen Großvater. In einer Hochsicherheitsbesserungsanstalt entwickelte Edmund Pläne für die Ermordung von Menschen und das Verstecken ihrer Leichen. So kam es, dass Kemper mehrere Frauen tötete, zerstückelte und sich an ihren Leichen verging. Seine letzten beiden Opfer waren seine Mutter und deren gute Freundin. Nach den letzten Morden fuhr Kemper zu einer Telefonzelle, rief selbst die Polizei und wartete geduldig auf den Streifenwagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Serial Killers Altersempfehlung: ab 16

