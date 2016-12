Sky Bundesliga 05:00 bis 07:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf, 17. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Ein 0:0 der schlechteren Kategorie war Aues Remis in Kaiserslautern. Zufrieden war man trotzdem im Lager des Tabellenvorletzten. "Endlich mal wieder zu null", sagte Abwehrchef Steve Breitkreuz, "das war die wichtigste Erkenntnis. Wir können das noch." Nicht ganz so begeistert von der Nullnummer war Trainer Pavel Dotchev: "Wir waren zu defensiv, haben es nicht geschafft, nach vorne zu spielen." Selten nach vorne und wenn, dann ohne Erfolg, spielte Düsseldorf beim 0:2 gegen Nürnberg. "Das Einzige, was wir uns vorzuwerfen haben, ist, dass wir zweimal nicht aufgepasst haben", übte sich Mittelfeld-Abräumer Marcel Sobotka im Schönreden. Mit 24 Punkten verharrt die Fortuna In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 520 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 250 Min. Auto Mobil

Magazin

VOX 04:45 bis 05:45

Seit 55 Min. Schneefrei

Familienfilm

ProSieben 04:50 bis 06:15

Seit 50 Min.