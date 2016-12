Discovery Channel 05:20 bis 06:05 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Schreck lass nach! GB 2013 Stereo 16:9 Merken Drei Millionen Klicks im Internet belegen: Basa Anderson ist der schreckhafteste Mensch auf diesem Planeten, denn er gerät ständig in Panik. Sogar harmlose Vögel lösen bei ihm Fluchtreflexe aus. Der Norweger scheint anders verdrahtet zu sein als der Rest der Welt. Verhaltensforscher suchen in dieser Episode nach Erklärungen. Weitere Highlights: ein Looping auf dem Skateboard und eine harte Landung im Swimmingpool. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned

