Motorvision.TV 05:30 bis 06:00 Magazin Truck World Transport von Edelkarosserien D 2011 Stereo 16:9 Merken Den Kunden des Luxusautohauses Tamsen in Hamburg jedoch wird ein ganz besonderer Service geboten. Die Kundenfahrzeuge werden mit dem hauseigenen IVECO Eurocargo abgeholt und zurückgebracht. Der LKW ist mit einem speziellen Autotransportkoffer ausgestattet, der aus so leichtem Material besteht, dass der 7,5 Tonner sogar dann noch mit dem PKW Führerschein bewegt werden darf, wenn er mit einem schweren Bentley beladen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Truck World

