MGM 05:15 bis 06:45 Komödie Cheech & Chong: Weit und breit kein Rauch in Sicht USA 1984 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ursprünglich wurden die Korsischen Brüder (Cheech und Chong) als siamesische Zwillinge geboren. Ein wohlmeinender Arzt trennte die beiden jedoch. Nach dem Tod ihrer Eltern wuchsen sie dann getrennt voneinander auf. Jahre später finden sich die beiden Chaoten schließlich in den Wirren der Französischen Revolution wieder. - Urkomische Mantel-und-Degen-Persiflage (sehr) frei nach Alexandre Dumas' Klassiker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheech Marin (Louis Corsican) Tommy Chong (Lucian Corsican) Roy Dotrice (Evil Fuckaire/Ye Old Jailer) Edie McClurg (Königin) Shelby Chong (Prinzessin I) Rikki Marin (Prinzessin II) Robbi Chong (Prinzessin III) Originaltitel: Cheech & Chong's The Corsican Brothers Regie: Thomas Chong Drehbuch: Tommy Chong, Cheech Marin, Rikki Marin Kamera: Harvey Harrison Musik: George S. Clinton Altersempfehlung: ab 16

