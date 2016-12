Syfy 14:40 bis 15:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Doppelgänger CDN, USA 2007 Stereo 16:9 Merken Auf einem fremden Planeten finden Sheppard und sein Team einen rätselhaften Kristall, der niedrige Energiewerte ausstrahlt. Völlig fasziniert, berührt Sheppard den Stein und erleidet sofort einen Schock. Zurück auf Atlantis untersucht ihn Dr. Keller gründlich, doch offenbar erfreut er sich bester Gesundheit. Doch in der Nacht hat Teyla einen furchtbaren Traum, in dem Sheppard sie attackiert. Auch andere bereichten bald von ähnlichen Alpträumen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Amanda Tapping (Colonel Samantha Carter) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Claire Rankin (Dr. Kate Heightmeyer) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Robert C. Cooper Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith