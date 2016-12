Silverline 04:45 bis 06:45 Filme Max Schmeling D 2010 20 40 60 80 100 Merken Kreta, 1943: Der deutsche Soldat Max Schmeling (Henry Maske) bekommt den Auftrag, einen englischen Kriegsgefangenen zu überführen. Auf dem Weg kommen sich die beiden Gegner langsam näher und irgendwann beginnt Schmeling zu erzählen: von seinem ersten Weltmeisterschaftskampf 1930, von seiner Liebe zur berühmten Schauspielerin Anny Ondra (Susanne Wuest), die er dann später heiratete, von seinem berühmtesten Kampf gegen Joe Louis 1936, vom Rückkampf, den er durch K.O. verliert und von dem immer größeren Ärger, den sich Schmeling mit dem Reichssportführer und anderen Spitzen der Nazi-Diktatur einhandelt, bis er schließlich eingezogen und in den Krieg geschickt wird. Nach Kriegsende, auf der verzweifelten Suche nach Arbeit stellt Schmeling fest, dass er außer Boxen eigentlich nichts Richtiges gelernt hat. Nach einigen Showkämpfen will der frühere Boxweltmeister die Hoffnung auf ein Comeback nicht aufgegeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henry Maske (Max Schmeling) Heino Ferch (Max Machon) Susanne Wuest (Anny Ondra) Vladimir Weigl (Joe Jacobs) Yoan Pablo Hernández (Joe Louis) Arved Birnbaum (Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten) Arthur Abraham (Richard Vogt) Originaltitel: Max Schmeling Regie: Uwe Boll Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Mathias Neumann Musik: Jessica de Rooij Altersempfehlung: ab 12