Silverline 23:05 bis 00:20 Thriller Die Leiche der Anna Fritz E 2015 20 40 60 80 100 Merken Anna Fritz, Spaniens größter Filmstar und eine der begehrtesten Frauen der Welt, stirbt unerwartet. Nach ihrem Tod wird ihr Leichnam in einer Leichenhalle aufbewahrt, in der der schüchterne Pau arbeitet. Pau ist fasziniert von den sterblichen Überresten der jungen Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Aser (Watchman 2) Albert Carbó (Pau) Belén Fabra (Nurse 1) Montserrat Miralles (Nurse 2) Henry Morales (Watchman 1) Alba Ribas (Anna Fritz) Bernat Saumell (Javi) Originaltitel: The corpse of Anna Fritz Regie: Hèctor Hernández Vicens Drehbuch: Isaac P. Creus Altersempfehlung: ab 16

