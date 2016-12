Silverline 16:15 bis 18:00 Fantasyfilm Küss mich Zombie - Make-Out with Violence USA 2008 20 40 60 80 100 Merken Die Brüder Patrick und Carol verlieben sich auf der High School beide in die hübsche Wendy. Als diese eines Tages verschwindet machen sie sich verzweifelt auf die Suche nach ihr. Ihre schlimmsten Befürchtungen werden wahr, als sie die Leiche von Wendy in einem abgelegenen Waldstück finden. Doch Wendy ist nicht wirklich tot, sondern erwacht wieder als lebender Leichnam - mit einem großen Hunger nach frischem Fleisch! Schwer geschockt aber noch schwerer verliebt, verstecken Patrick und Carol ihre große Liebe in einem abgelegenen Haus, in der Hoffnung, sie wieder ins Leben zurück zu holen. Aber in einen Zombie verliebt zu sein, hat so seine Tücken. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Eric Lehning (Patrick) Cody DeVos (Carol) Leah High (Addy) Brett Miller (Beetle) Tia Shearer (Anne Haran) Jordan Lehning (Rody) Josh Duensing (Brian) Originaltitel: Make-Out with Violence Regie: Deagol Brothers Drehbuch: Deagol Brothers, Cody DeVos, Eric Lehning Musik: Jordan Lehning Altersempfehlung: ab 16