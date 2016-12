Silverline 07:05 bis 09:25 Actionfilm Prisoners of War COR 2011 20 40 60 80 100 Merken 1938: Im von Japan besetzten Korea ist die sportliche Rivalität zwischen den Marathonläufern Jun-shik und Tatsuo schon längst in offene Feindschaft umgeschlagen. Nach einem blutigen Zwischenfall wird Jun-shik von der japanischen Armee zwangsrekrutiert, um in der Mongolei an vorderster Front zu kämpfen. Weit weg von der Heimat kreuzen sich die Wege der Sportler wieder: Tatsuo übernimmt als ideologisch verblendeter Kapitän die Befehlsgewalt über das Bataillon. Beide landen nach einer vernichtenden Schlacht gegen die Sowjets in einem sibirischen Arbeitslager. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dong-Gun Jang (Jun-shik Kim) Jô Odagiri (Tatsuo Hasegawa) Bingbing Fan (Shirai) In-kwon Kim (Lee Jong-dae) Jin-seok Yang (Official at Banquet) Ji-han Do (Jun-Sik (teen)) Hee-won Kim (Chun-Bok) Originaltitel: Mai wei Regie: Je-kyu Kang Drehbuch: Je-kyu Kang, Byung-in Kim Musik: Dong-jun Lee Altersempfehlung: ab 16