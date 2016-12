National Geographic People 23:25 bis 00:10 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden In den Fängen Saddams GB 2010 2016-12-17 03:30 Stereo 16:9 HDTV Merken 1990: Tom Lynch und John White arbeiten auf einem Ölfeld im Irak. Mit der Besetzung Kuwaits durch Saddam Hussein am 2. August ändert sich alles. Plötzlich herrscht Krieg, und Lynch und White befinden sich mitten im Krisengebiet. Die Männer fürchten jeden Tag um ihr Leben und haben fortan nur noch einen Wunsch: Raus aus dem Irak! Aber wie? Die rettende syrische Grenze ist knapp 250 Kilometer entfernt und die Fahrt dorthin extrem gefährlich. Lynch und White wissen sehr wohl um die Risiken einer Flucht, beschließen jedoch, diese angesichts der schier unerträglichen Situation des Zweiten Golfkriegs in Kauf zu nehmen. Früh morgens machen sich die beiden mit dem Auto auf den Weg Richtung Syrien - optimistisch, dass sie die Grenze noch am gleichen Tag erreichen werden. Doch ihr Fluchtversuch scheitert kläglich: Auf nicht einmal der Hälfte der Strecke werden die Männer mitten in der Wüste von irakischen Soldaten gestellt und anschließend Saddam Husseins berüchtigtem Geheimdienst Mukhabarat übergeben. Jetzt beginnt für Tom Lynch und John White erst der richtige Alptraum, denn sie werden in ein Gefangenenlager gesteckt, das an Grausamkeit kaum zu überbieten ist: Täglich werden die Menschen hier auf brutale Weise gefoltert, nachts sind immer wieder Schreie und Schüsse von Hinrichtungen zu hören. Bald sind Lynch und White sich sicher, dass auch sie dieser Hölle auf Erden nicht lebend entkommen werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Lee Phillips (Tom Lynch) James Scales (John White) Originaltitel: Banged Up Abroad Regie: Simon George Musik: Sam Hooper, Anne Nikitin

Jetzt im TV Darts Live

Sport

Sport1 20:00 bis 00:00

Seit 226 Min. Das Supertalent

Show

RTL 20:15 bis 00:00

Seit 211 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 166 Min. Orcs

Actionfilm

Tele 5 22:01 bis 23:48

Seit 105 Min.