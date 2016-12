National Geographic People 11:10 bis 11:55 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Hilfe, mein Nymphensittich klebt! USA 2015 2016-12-20 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Gleich mehrere kritische Fälle sorgen in der Klinik für Aufregung: Zwei Kurzkopfgleitbeutler haben sich in einem Handtuch verheddert und bei ihrem panischen Versuch, sich zu befreien, ganz schön verletzt. Macho, ein kürzlich adoptierter Nymphensittich, ist in eine Fliegenfalle geflogen und nun voller Klebstoff. Meerschweinchendame Donte hingegen wird mit Blut im Urin vorstellig, und King Julian, ein weiblicher Lemur, muss vor einer Sterilisation noch einmal gründlich durchgecheckt werden. Und dann ist da noch Hase Freezer, der unter einer akuten Verstopfung leidet und sofort behandelt werden muss. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER

