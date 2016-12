Disney Cinemagic 08:30 bis 08:45 Magazin Making Of... Zoomania D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken In Zoomania leben vom Elefanten bis zur Spitzmaus die Tiere in friedlicher Eintracht miteinander. Judy Hopps, ein ehrgeiziges Kaninchen, will als Polizistin ihr Glück in der Metropole versuchen. Sie hat es allerdings nicht leicht, sich in ihrer Polizeieinheit zwischen Elefanten, Nashörnern und Löwen durchzusetzen. Sie will beweisen, dass sie ihren Beruf genauso gut ausüben kann wie ihre Kollegen und ist bald einem Verbrechen auf der Spur, das ganz Zoomania in Atem hält. Im Making of... erfahrt ihr Hintergründe zur Entstehung des neuesten computeranimierten Meisterwerks aus dem Hause Disney. In der Tierstadt Zoomania liegen so landschaftlich unterschiedliche Orte wie Sahara Square und Tundratown direkt nebeneinander und vom Elefanten bis zur Spitzmaus leben die Tiere hier in friedlicher Eintracht. Auch Judy Hopps, ein ehrgeiziges Kaninchen, will als neue Ordnungshüterin ihr Glück in der Metropole versuchen. Sie hat es allerdings nicht leicht, sich in ihrer Polizeieinheit zwischen Elefanten, Nashörnern und Löwen durchzusetzen. Judy setzt alles daran, um zu beweisen, dass sie ihren Beruf genauso gut ausüben kann wie ihre Kollegen und ist bald einem Verbrechen auf der Spur, das ganz Zoomania in Atem hält. Ihr zur Seite steht der listige Fuchs Nick Wilde - doch kann sie ihm wirklich vertrauen? Im Making of... erfahrt ihr Hintergründe zur Entstehung des neuesten computeranimierten Meisterwerks aus dem Hause Disney. Hier seht ihr Interviews mit den Machern und Ausschnitte aus dem Film. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Making of Regie: Rich Moore, Byron Howard Drehbuch: Jared Bush