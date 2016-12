Kinowelt 16:55 bis 18:45 Komödie Nurse Betty USA, D 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Golden Globe, Beste Darstellerin Preis für das Beste Drehbuch, Cannes Das Selbstbewusstsein der Kellnerin Betty ist mindestens genauso klein wie das Kaff in Kansas, in dem sie tagtäglich die Demütigungen ihres Ehemannes Del ertragen muss. Der einzige Lichtblick in Bettys Leben ist der attraktive TV-Arzt Dr. Ravell aus der Daily Soap "A Reason to Love", in den sie unsterblich verliebt ist. Als Betty miterlebt, wie ihr Mann wegen einer Drogengeschichte von zwei Profikillern ermordet wird, steht sie unter einem traumatischen Schock. Ihr eigenes Leben ist mit einem Male wie weggeblasen, und sie ist nun felsenfest davon überzeugt, "Schwester Betty" zu sein, die Ex-Verlobte des TV-Doktors David Ravell. Mit dem Koks im Kofferraum von Dels Auto macht Betty sich auf den Weg quer durch die Staaten nach L.A., um dort ihren Traummann zurückzuerobern. Sie hat keine Ahnung, dass die beiden Killer ihr auf der Spur sind. Renée Zellweger gewinnt für ihre Rolle der Schwester Betty den Golden Globe als beste Darstellerin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Renée Zellweger (Betty Sizemore) Morgan Freeman (Charlie) Chris Rock (Wesley) Greg Kinnear (Dr. David Ravell) Aaron Eckhart (Del Sizemore) Tia Texada (Rosa Hernandez) Crispin Glover (Roy Ostery) Originaltitel: Nurse Betty Regie: Neil Labute Drehbuch: John C. Richards, James Flamberg Kamera: Jean-Yves Escoffier Musik: Rolfe Kent Altersempfehlung: ab 16