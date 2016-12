Kinowelt 14:25 bis 16:55 Tragikomödie Va Savoir F, I, D 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine italienische Theatergruppe besucht im Rahmen einer Europatour für einige Tage Paris, um das Theaterstück "Come tu mi vuoi" von Pirandello aufzuführen. Camille, die die Hauptrolle des Stücks spielt, ist zugleich die Geliebte des Regisseurs Ugo. Sie ist die einzige gebürtige Französin der Gruppe. Camille ist zum ersten Mal wieder in Paris, nachdem sie drei Jahre zuvor ihren damaligen Geliebten Pierre auf dramatische Weise verlassen hat. Sie fürchtet sich davor, ihn wieder zu treffen. Nicht ohne Grund - aber sie wird ihn trotzdem wiedersehen. Ugo verbirgt auch ein Geheimnis vor Camille. Er nutzt seinen Aufenthalt in Paris dazu, um herauszufinden, ob ein unveröffentlichtes Manuskript von Goldoni wirklich existiert, denn er möchte der Entdecker dieses Stücks sein. Diese Suche führt ihn in die Arme der aufgewühlten Dominique. Die Emotionen steigen bis zu einem Punkt, an dem jeder seiner eigenen Wahrheit ins Gesicht sehen muss und das Theater wieder einmal als Ort der Enthüllung dient. "Ein äußerst smarter Film" beurteilt der Chicago Tribune. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanne Balibar (Cammille B.) Marianne Basler (Sonia) Hélène de Fougerolles (Dominique "Do") Sergio Castellitto (Ugo) Jacques Bonnaffé (Pierre) Bruno Todeschini (Arthur) Catherine Rouvel (Madame Desprez) Originaltitel: Va savoir Regie: Jacques Rivette Drehbuch: Pascal Bonitzer, Christine Laurent, Jacques Rivette Kamera: William Lubtchansky Musik: Gino Paoli Altersempfehlung: ab 6