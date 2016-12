Kinowelt 07:45 bis 09:20 Drama Liebe in der Stadt I 1953 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Prostitution, Heiratsvermittlung, hoffnungsvolle Liebhaber, selbstmordgefährdete Frauen und alleinerziehende Mütter, die ihren Idealen folgen: In Rom zeigt sich die Liebe in allen Facetten. Fluch für die einen, Segen für die anderen. Das, woraus manche ihre Kräfte und Inspiration ziehen, ist für andere ein lukratives Geschäft. Der italienische Produzent und Drehbuchautor Cesare Zavattini realisierte ein bis dahin einmaliges Filmprojekt: Unter dem Motto "Liebe in der Stadt" fasste er sechs eigens produzierte Kurzfilme namhafter italienischer Regisseure, darunter Federico Fellini und Michelangelo Antonioni, zu einem Gesamtwerk zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amore in città Regie: Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Cesare Zavattini, Dino Risi, Carlo Lizzani, Alberto Lattua Drehbuch: Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Marco Ferreri, Cesare Zavattini, Aldo Buzzi, Luigi Chiarin Kamera: Gianni di Venanzo Musik: Mario Nascimbene Altersempfehlung: ab 12