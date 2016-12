National Geographic 21:00 bis 21:55 Dokumentation Years of Living Dangerously Die große Dürre USA 2017 2016-12-17 01:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Klimawandel und die damit einhergehenden Wetterkapriolen beeinflussen zunehmend den Alltag von Millionen Erdenbürgern. Abertausende Afrikaner sehen in ihren Heimatländern keine Zukunft mehr. Während sie sich auf die Flucht begeben, sind längst auch Gebiete in den USA, speziell in Kalifornien, von extremen Dürren und Ernteausfällen betroffen. Wie wirken sich diese Veränderungen auf das Leben der Menschen aus und was können die Regierungen dieser Welt tun, um die Katastrophe doch noch zu verhindern? Schauspieler Don Cheadle und Journalist Tom Friedman suchen in dieser Episode nach Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Years of Living Dangerously

